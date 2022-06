Il negozio Torte e Dritte

L'arredamento scelto per TORTEeDRITTE è davvero magico. Le ruote del carrello sono particolari e divertenti. Non solo, i mobili sono molto pratici quando sarà necessario riorganizzare il negozio a seconda di esigenze diverse. Si ricrea anche una scena di un mondo ormai scomparso, forse mai esistito: in un'atmosfera magica i venditori di caramelle avrebbero venduto i loro dolci su carri e bancarelle in movimento, proprio come in questo locale.