Come realizzare un portico per la casa

Il portico è una struttura che può essere realizzata sia in legno che in muratura. Dal momento che le dimensioni di questa costruzione dipendono dallo spazio a disposizione, è consigliabile farsi seguire da una ditta specializzata che sarà in grado di realizzare una soluzione che ottimizzi efficacia protettiva, estetica e durabilità nel tempo.

Il primo esempio è un portico e due falde con capriata e pilastri in mattoni. La struttura in mattoni è sicuramente più stabile e duratura rispetto ad una in legno. Il portico in foto è grande abbastanza per essere utilizzato come doppio posto auto.