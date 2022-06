50m² Che Ti Faranno Innamorare Per Sempre

Come abbiamo la possibilità di apprezzare in queste foto scattate da Brando Cimarosti, gli interni di Little Cottage, presentano verniciature a pennello, il cui risultato è quello di trovarci in ambienti che non vogliono essere lussuosi, ma che desiderano trasmettere il proprio charme con originalità, per offrire praticità e funzionalità accompagnati da uno stile romantico e curato. La predominanza del bianco panna e del beige è quindi un modo per aumentare la sensazione di intimità, ma anche una maniera per venire incontro al gusto di una clientela diversificata: dalla giovane coppia a quella più anziana, dal professionista alla famiglia con bambini.