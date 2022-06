Come scegliere le luci per il bagno

Forza diteci un po': quanto è importante per voi da 1 a 10 l'illuminazione nella stanza da bagno?

Per noi la risposta è semplice, si risolve nel'elenco di tutte quelle operazioni più o meno complicate che ci troviamo ogni giorno a svolgere proprio in bagno: farsi la barba, le sopracciglia, la piega ai capelli, truccarsi ( continuate pure voi l'elenco, ce ne sarebbe davvero per molto! ). Tutte queste attività richiedono il massimo della nostra capacità visiva, viene da sé allora che è meglio preoccuparsi di illuminare il bagno a dovere. Ecco dunque i nostri consigli di oggi, come scegliere le luci per il proprio bagno a colpo sicuro, date un'occhiata!