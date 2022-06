Una tazza di nome Lieselotte

Lieselotte non è solo tazza e piattino, ma può essere zuppiera, teiera o qualunque elemento di porcellana si possa prestare a diventare una lampada. Il packaging è semplice e si presenta proprio come quello di un normalissimo servizio da tè: un fondo morbido per non rompere l'oggetto e una scatola di cartone con la garanzia al suo interno.