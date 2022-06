L'unità abitativa ecologica

Abbiamo visto case dalle forme più svariate e sorprendenti, disegnate dai più grandi architetti e designer del mondo. Oggi, per continuare questa nostra rassegna sul futuro, vi mostreremo un progetto italiano che consiste in un’unità abitativa ecologica e galleggiante, WaterNest 100, firmata da Giancarlo Zema Design Group per l’azienda inglese EcoFloLife. Il dettaglio più sorprendete di questo progetto riguarda la sua matrice futuristica, legata principalmente ai suoi materiali che sono per la quasi totalità riciclati e riciclabili. La tecnologia diventa invece fondamentale per quanto riguarda l’impiantistica: la casa è infatti ad impatto zero e quasi del tutto autonoma dal punto di vista energetico. Ma osserviamo l’unità abitativa con il suo progetto nel dettaglio.