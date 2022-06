Da vecchio spazio industriale a casa minimal

Con la prima immagine ci troviamo subito al piano terra, dove focalizziamo l'attenzione sulla scala in cemento resinato, una struttura elegante, con i parapetti realizzati in vetro leggero. È stata ottenuta svuotando l'intero edificio nella parte centrale, per collegare il piano terra – dotato di studio, angoli lettura e servizi- al secondo livello dell'abitazione. Abbiamo proprio scelto di mostrarvi l'accesso alle scale, un'immagine che ci regala l'essenza stessa dell'ispirazione che sembra essere il filo conduttore dell'intero progetto: lo spazio abitativo sembra essere come una grande tela bianca, sul quale i complementi d'arredo disegnano le loro forme, i loro contorni raffinati.

Alla nostra destra, un lato della scala è occupato da un angolo lettura, definito da una poltrona e una piantana di design, completati da una pila di libri. Non dimentichiamoci però che questa è una casa con bambini, ecco perché il sottoscala, alla nostra destra, è stato organizzato sia come libreria sia come angolo per il gioco.