5 consigli per accrescere il valore della propria casa

In stile mediterraneo, inglese o giapponese, di tipo orizzontale, verticale o pensile ci sono svariati modi per rendere il proprio giardino uno spazio confortevole e rilassato. Tutto dipende dallo spazio a disposizione, dai gusti e dalle creatività di ognuno di noi.

Accanto al verde che rappresenta la parte principale dello spazio e che va curato costantemente e diligentemente bisogna pensare a un'area coperta di ristoro dove poter passare piacevoli momenti di relax in solitudine o in compagnia. Si pensi ad esempio a gazebi o tettoie o semplici ombrelloni sotto i quali poter sistemare sedie, panche, pouf, sdraio e sofà.

Per rendere il giardino un luogo suggestivo e piacevole non bisogna sottovalutare l'importanza dell''illuminazione; si può spaziare dai classici faretti sistemati a terra, a lampade in sospensione o lanterne poste in vari angoli del giardino in modo da garantire una giusta luminosità. E poi non dimentichiamo i dettagli: vasi, cuscini, candele, ceste e tendaggi garantiscono senza dubbio un tocco personale e caratteristico che arricchisce il nostro giardino rendendolo unico