Cucina e Soggiorno Divisi Senza Pareti: Mai Così Facile!

Come creare una zona giorno ideale? Oggi andiamo in provincia di Milano per osservare da vicino una ristrutturazione esemplare che ha regalato al nuovo appartamento un'area living semplice ed efficiente. L'abitazione si sviluppa su 2 livelli, un piano terra di 62 mq e una taverna con 46 mq di superficie, con un più in giardino privato. L'obiettivo del progetto è stato quello di unire il piano interrato al piano terra attraverso la realizzazione di un vano scale interno. L'Arch Laura Lucente ha dato vita però anche ad una zona giorno moderna, in grado di includere tutto in poco spazio.

Dividere il soggiorno e la cucina sembra una cosa da niente, ma la situazione si complica non poco quando vogliamo realizzare una zona giorno moderna. Se pensate di utilizzare una parete divisoria, è meglio mettere subito da parte quest'idea: un muro toglie luce e spazio alla stanza, anche se si progetta con una grande apertura e poi non siamo mica negli anni Settanta dove si tendeva a separare rigorosamente gli ambienti. Come fare quindi?