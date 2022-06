5 idee per arredare la cucina con il nero

Anche se in certi casi il solo bianco sembra essere la soluzione migliore in cucina, in realtà c’è anche un altro colore che sta bene con tutto: il nero. Stranamente però, forse complice la nostra cultura mediterranea, per quanto riguarda il design e l’architettura, tendiamo sempre a considerarlo come una tonalità ostile, spaventati dall’influenza negativa che si potrebbe riscontrare in termini di luminosità degli ambienti. Eppure fidatevi: dipende tutto da come abbiniamo il colore nero e all’uso che ne facciamo! Guardate ad esempio le 5 idee che abbiamo pensato per la cucina..