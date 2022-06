Una preziosa casa di campagna

Non è un bel posto per trascorrere una serata d'estate in compagnia? Quest'area living si sviluppa grazie all'open space centrale che dà sul giardino di fronte. I due divani bianchi formano un angolo in cui c'è una bella combinazione di colore e stile degli arredi. Come tavoli ci sono dei tronchi di fattura artigianale, la sedia è di bambù, la lampada di canapa e il tappeto in pelliccia.