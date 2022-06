Stile e organizzazione: 10 bagni moderni

Piante, per un bagno moderno che respira. Piante e riflessi di piante, una piccola foresta domestica. Il bagno diventa un luogo sospeso, tra casa e natura. Come sospesi sono alcuni dei complementi che lo arredano. I mobili che sostengono i lavabi, per esempio, sospesi alla parete con la sua struttura bianca, che riprende il legno con gli inserti, di tonalità scura, che adornano i cassetti. Le pareti sono ricoperte da un mosaico naturale di tessere di legno, disposte in una suggestiva superficie diseguale, con le parti aggettanti con forme e in misure differenti. Una parete ricca di profondità e sfumature, densa di consistenza materica, che si accorda per contrasto con le superfici levigate e compatte degli altri complementi di arredo e del pavimento. Un bagno moderno per concezione, che integra il design contemporaneo e l'uso intelligente dei materiali naturali in un contesto coerente e funzionale.