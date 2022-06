Il garage moderno

La costruzione ex novo di una villa moderna vedrà la realizzazione anche dello spazio adibito al garage. Qui potrete non solamente parcheggiare l'auto, ma mettere al sicuro biciclette e oggetti che in casa non hanno ragione di stare. Il garage può essere quindi utilizzato anche come cantina e dispensa dove conservare cibo o vino e necessiterà anche di una porta che non permetta a estranei di entrare facilmente. In questa fotografia di Silvelox spa, possiamo vedere un modello di porta per garage che, oltre ad essere sicura e resistente, si trova ad essere particolarmente adatta ai contesti più moderni.