6 utensili per la cucina di cui non potrete più fare a meno

Il cucchiaino da caffè va bene uguale direte voi, e invece no, ve lo assicuriamo! La comodità di usare il dosatore per miele è impareggiabile, ancor di più se studiato per raccogliere le diverse tipologie, proprio come quello che vediamo nella foto qui. Acacia ricorda un pezzo di alveare – anche se è fatto in acciaio- ed è stato progettato per adattarsi alla diversa densità dei vari tipi di miele, soprattutto quelli di natura liquida o semiliquida, come quello di acacia appunto.