Tutto quello che non vi aspettate dalle strutture in legno!

In legno lamellare, in pannelli prefabbricati per tetti e pareti, in pannelli multistrato a fibre incrociate, appartenenti alle facciate strutturali… Nelle diverse possibili declinazioni il legno si propone come dinamico e flessibile materiale strutturale, in cui trovano un punto di incontro tecnologie e linguaggi costruttivi antichi con le più attuali soluzioni contemporanee. L'architettura in legno è in fondo una delle più antiche forme di costruzione, seconda nel tempo soltanto alla pietra. Le strutture in legno sono soggette così a regole che si perdono nel tempo: codici della trama e dell'ordito, del fissaggio e dell'incastro che hanno a che vedere non solo con la razionalità tecnologica ma anche con le più pure forme espressive del materiale. Modulare e componibile, riutilizzabile e resistente ai carichi di punta, il legno ha trovato nella stagione contemporanea il tempo di una nuova giovinezza e nelle logiche dell'architettura eco-sostenibile gli estremi di una ideale applicazione. Osservando le strutture in legno contenute nelle diverse forme architettoniche che seguono forse non potremmo fare a meno di riscontrare delle invarianti e delle ricorrenze: principi di natura costruttiva che il materiale impone che però non ne limitano le qualità estetiche ed espressive, ma al contrario ne aumentano l'aura di materiale senza tempo e dalle molteplici dimensioni progettuali.