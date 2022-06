La trasformazione di un vecchio fienile in accogliente baita

Molti progetti che potete trovare sulla nostra piattaforma vi mostrano incredibili ristrutturazioni di ambienti o abitazioni in totale stato di abbandono, che agli occhi di una persona normale non possiedono nulla di salvabile e che invece per un esperto sono diamanti allo stato grezzo. Oggi andiamo sulle Alpi a scoprire la splendida trasformazione di un fienile, ora diventato abitazione per famiglia. Trovandoci in montagna, il fienile ha mantenuto la tipica estetica di una baita alpina, contraddistinto da una struttura in pietra e legno. Senza dilungarci troppo in prolisse introduzioni, passiamo a mostrarvi le immagini di questo restauro curato dallo Studio di Architettura Moroni&Associati.