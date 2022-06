7 consigli utili per risparmiare energia elettrica in casa

Gli elettrodomestici sono sempre più parte integrante dell'ambiente domestico. Il mercato offre una varietà di confort e di accessori a cui sempre meno si riesce a rinunciare. In questa moltitudine di facilitatori ce ne alcuni più dispendiosi di altri, come ad esempio il forno elettrico, lo scaldabagno elettrico, il condizionatore d'aria. Anche in questi casi si può avere un atteggiamento oculato e attento in modo da limitare i consumi.

Nel caso del forno elettrico, per esempio, bisogna evitare il preriscaldamento e l'apertura continua dello sportello per controllare la cottura degli alimenti, e assicurare un'accurata manutenzione e pulizia del forno che garantisca efficienza e buon funzionamento.

Per un corretto utilizzo dello scaldabagno elettrico bisogna che sia dotato di timer in modo da regolarne l'accensione prima dell'utilizzo dell'acqua calda e che mantenga una temperatura costante sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale.

Se si utilizza il condizionatore d'aria è opportuno utilizzarlo in modo intelligente impostando una temperatura non troppo calda nè troppo fredda rispetto alla temperatura esterna e utilizzando la funzione di deumidificazione che permette una percezione gradevole della temperatura senza sfruttarne eccessivamente l'abbassamento.