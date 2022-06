Eclettismo e originalità: un progetto fuori dal comune

La casa che non sia proiezione della nostra personalità non è che un'anonima gigantesca scatola.

Alessandro Morandotti, Minime, 1979/80

Ebbene si, è vero, il luogo dove viviamo altro non è che un’estensione di noi stessi, del nostro mondo interiore e del nostro modo di concepire le cose. La bellezza, l’ordine, le comodità, sono concetti assai personali, probabilmente molto diversi a seconda delle persone, ed è per questo che è così difficile immaginare una casa perfetta, che rappresenti il sogno di tutti in egual modo.. per non parlare poi dello stile! Provate a convincere chi concepisce solo il genere classico che un arredo ultra moderno sia l’apice della perfezione.. oppure provate il contrario! Come recita un detto comune “per fortuna non siamo tutti uguali”, e fortunatamente ognuno può metter su il suo nido perfetto come più preferisce! Il progetto di oggi riguarda lo straordinario intervento della interior designer Julia Kosina in un appartamento berlinese davvero molto originale! Cosa ne pensate dello stile eclettico a tratti un po’ concettuale? Se siete amanti del genere, qui ci sarà pane per i vostri denti, se al contrario non ne siete amanti, tenetevi pronti a ricredervi!