La villa dei tuoi sogni

E dopo tante proposte per appartamenti mini, ecco un progetto dalle grandi aspettative! Si tratta, infatti, di un immobile dalla superficie di ben 430 m².. un vero sogno per chi ama ambienti ampi, locali spaziosi, una privacy degna di una star e, naturalmente, lo spazio esterno magari corredato con una invidiabile piscina!

Generalmente da case del genere ci si aspetta degli interni da copertina, e non per bellezza, canone fin troppo soggettivo, quanto piuttosto per ordine. Nell'immaginario collettivo, infatti, queste abitazione sono perfette, come asettiche, quasi non vi sia nessuno ad animarle.. e in molti casi è così, soprattutto se si ricorre a un arredo estremamente minimalista, ma oggi no. Oggi visiteremo una casa calda e accogliente, talmente vissuta che faticheremo a lasciare!

Ci troviamo in Brasile, e questa è la Residência Quinta do Golfe, opera dell’architetto Fernando Roma.. andiamo a scoprirla!