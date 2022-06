Camerette a ponte: la magia che moltiplica lo spazio!

Il piccolo di casa sta crescendo e la sua stanzetta ci sembra ormai troppo stretta per contenere tutti i suoi giochi e tutti i suoi sogni? Se siamo in cerca di un’idea per organizzare lo spazio al meglio, potremmo prendere spunto da questo esempio e realizzare noi stessi una pratica cameretta a ponte! Non è difficile, basterà procurarsi un lettino sopraelevato e dei pensili componibili sul genere di quelli utilizzati in cucina, per creare un'affascinante parete attrezzata dotata di tutto ciò che serve: un piccolo rifugio a misura di bimbo, in cui vivere meravigliose avventure, oltre a un armadio super capiente, proprio come amiamo noi genitori! E poi, potremo divertirci tutti insieme a rendere ancor più unica la stanza, con tanti sticker allegri e colorati, come vediamo nel dettaglio di questa proposta.