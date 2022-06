5 Idee moderne per arredare la cucina: a isola, con penisola o a muro?

Una grande penisola risulta sicuramente più conveniente in cucine di estensioni generose, visto che bisogna mettere in conto uno spazio di manovra sufficientemente ampio per permettersi di muoversi con libertà tra una base di lavoro e l’altra. Quali sono dunque le misure minime per una penisola sufficientemente comoda?

In profondità, una penisola deve essere larga almeno 64 cm, con un’altezza da terra che varia dagli 85 ai 90 cm. Nel caso in cui questa sia collegata al corpo della cucina, come quella che vediamo qui, avrà un’altezza sicuramente superiore a un normale tavolo, ed ecco perché di solito la vediamo corredata di sgabelli molto alti. C’è poi l’opzione della penisola attrezzata. In questa i mobili contenitivi dovranno una profondità di almeno 60 cm nel caso in cui siamo pronti a rinunciare al piano della penisola come bancone come tavolo da pranzo ( che sarà delle stessa estensione quindi). Nel caso in cui le misure della nostra cucina ce lo permettano invece, con un piano che lasci una sporgenza di circa 35 cm -95 cm di larghezza in totale- riusciremo ad attrezzare la penisola con cassetti, cestoni portapentole o armadietti profondi circa 30 cm.