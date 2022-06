Prima & Dopo: da antico panificio a favolosa casa di montagna

In questa immagine possiamo riconoscere la zona prima adibita a impastare, preparare e cuocere il pane nel vecchio forno, ora divenuta un'ampia zona giorno.

La struttura è stata conservata bene in modo che sono state apportate solo piccole modifiche nella progettazione, per ottenere uno spazio più luminoso. Gli zoccoli di legno che rivestono le pareti sono stati rimossi e il forno storico è stato lasciato come elemento decorativo.

Se ci guardiamo intorno, ci rendiamo conto che l'accesso alle scale è stato rialzato di circa 20 centimetri, a bilanciare la nuova altezza del piano terra.