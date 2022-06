Come portare allegria in soggiorno: il giallo

Chiaro è che la proposta dell'immagine precedente potrebbe risultare troppo azzardata ai più, ecco perché se non vi sentite sicuri al 100%, vi consigliamo di non creare un ambiente totalmente giallo. Potrete portare questa cromia nel soggiorno anche solo tramite un unico elemento, come ad esempio il divano, proprio come vedete in questa fotografia di DFG Architetti.