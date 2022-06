Cucine provenzali: 7 idee romantiche ed evocative

Lo stile provenzale, come suggerisce il nome, rimanda a paesaggi e atmosfere tipiche della Provenza, regione meridionale francese, sospesa tra il mare e le Alpi. La Provenza è nota per le sue bellezze naturali e per gli sterminati campi di lavanda e di girasoli che, nel periodo della fioritura, trasformano il territorio in un'immensa tavolozza dove predominano le sfumature del lilla e del giallo. La bellezza e la maestosità della natura che,in questa regione, regala paesaggi mozzafiato, inevitabilmente ha contribuire a creare uno stile che evoca profumi, colori, sensazioni, ricordi legati al romantico ed evocativo ambiente. In questo libro delle idee ci soffermeremo, in particolare, sulle cucine in stile provenzale, elencandone le caratteristiche e mostrando alcuni esempi a cui ispirarsi. Come prima cosa, il materiale utilizzato nella realizzazione di una cucina provenzale deve essere naturale: principalmente si predilige il legno. Generalmente il legno viene trattato con una particolare tecnica, chiamata decapè, che serve a donargli un aspetto vissuto e invecchiato.Oltre al legno possono essere usati altri materiali, quali la pietra e il ferro battuto al naturale o verniciato di bianco.Poi bisogna scegliere il colore giusto: nelle cucine provenzali sono ammessi solo colori pastello nelle varianti del lilla, del giallo, del verde e dell' azzurro oltre a tutte le sfumature di bianco. Per finire, impreziosite la vostra cucina provenzale con tanti fiori, meglio se di lavanda! Create piccoli mazzi da posizionare in vari punti della cucina, potete metterli nei vasi o farli essiccare.