Le mille e una piastrella: meraviglie in ceramica e non solo!

Altra diffusa declinazione materica della ceramica è l'effetto pietra: variante del materiale di grande versatilità, tanto nel rivestimento di ambienti interni che all'aperto. Le piastrelle in ceramica effetto pietra possono riprendere colori, trame di superficie e anche leggeri movimenti tridimensionali della superficie stessa attraverso speciali trattamenti di finitura in leggero rilievo. Nell'immagine è proposta l'ambientazione delle piastrelle in ceramica effetto pietra della collezione Revstone di Ceramica Sant’Agostino: un prodotto dalla forte personalità che può essere utilizzato in qualsiasi ambito spaziale – pubblico o residenziale – e in qualsiasi ambiente, dal living alla sala da bagno. È proposta anche nella versione AS 2.0, nata per ambientarsi con naturalezza anche in molteplici contesti outdoor.