La Sensazionale Trasformazione Di Un Vecchio Appartamento

Il nuovo look è spettacolare! I progettisti hanno cambiato molto: prima di tutto i rivestimenti dei pavimenti, da tristi ceramiche marroni a una bellissima resina di cemento molto chiara; le pareti sono state lasciate in bianco, senza più piastrelle; infine la cucina è stata disposta su un solo lato per migliorare la fruibilità dello spazio centrale, lo stile è sicuramente moderno con dei mobili in bianco e il top più scuro; non ci dimentichiamo anche dei fornelli ad induzione e degli altri elettrodomestici integrati nell'arredamento.