Come posso integrare un rivestimento in pietra sulla mia facciata?

Rispetto alle molte soluzioni possibili in vari materiali, il rivestimento in pietra di una facciata comporta l'analisi di aspetti estetici e tecnici. Le trame, le taglie e i colori delle pietre utilizzate possono variare notevolmente l'aspetto finale, rendendo l'immagine della facciata di volta in volta maggiormente leggera e “grafica” nell'immagine oppure, al contrario, accentuandone le doti di pesantezza della massa muraria. La pietra inoltre è un ottimo e tradizionale strumento per isolare gli edifici e il suo posizionamento in facciata può essere calibrato sulla base della sua possibilità di fornire un'efficace barriera all'umidità e agli agenti atmosferici, in primo grado, ma anche al vento. all'irraggiamento solare e al fuoco. In ragione di tali aspetti molto spesso, negli edifici tradizionali, la pietra è stata usata come rivestimento in particolare nelle facciate esposte a nord, oltre che sui tetti. L'immagine fa riferimento al rivestimento dell'intero primo piano di una casa in pietra di ardesia, su progetto di Architekturbüro Hoffmann.