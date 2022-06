10 motivi per scegliere le porte interne in laminato

Le porte interne in laminato hanno proprietà antistatiche, ossia non attirano la polvere: le particelle volatili, presenti nell'aria non si andranno a depositare sulle vostre porte, ma scorreranno via quasi senza sfiorarle. Un qualità non trascurabile, soprattutto se in casa ci sono bambini o soggetti allergici.

Nella foto potete vedere la proposta di Phi Phorte, un'azienda tecnologicamente all'avanguardia, specializzata nella lavorazione del laminato. La porta in questione è una porta a libro, particolarmente indicata per chi ha problemi di spazio, in quanto riduce l'ingombro dell'anta in fase di apertura.