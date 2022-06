Il fascino del risparmio energetico: un progetto da favola!

È difficile stabilire quale sia l'ambiente più bello all'interno della casa, certo è che la sala da pranzo è straordinaria. Qui non regna il bianco, come in cucina, ci sono tocchi garbati di colore e a colpire immediatamente sono le sedie color senape, pezzi di design pregiati. Davvero originale l'abbinamento tra le sedie con struttura metallica e le altre, che hanno seduta e schienale in materiale plastico, una vera nota di stile. Per non parlare poi del camino, dal look moderno, completato da piccoli quadri dai toni delicati.