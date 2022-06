​Case in pietra: un sogno raggiungibile!

Lo studio di architettura Kropka Studio firma il progetto di una casa in pietra costruita nella pianura polacca che fonde un'impronta tipologica tradizionale con un uso davvero moderno dei materiali e dei dettagli. Un altro esempio riuscito della versatilità della pietra. Situata su un terreno in leggera pendenza e circondata da campi principalmente a uso agricolo la casa si trova immersa in un paesaggio punteggiato da chiese in pietra e da vecchi ruderi di fattorie ormai abbandonate, anch'esse in pietra, con le quali stabilisce un dialogo espressivo a distanza. Le pareti dell'edificio sono composte da una serie di gabbioni metallici pieni di pietre: una tecnologia comunemente usata per costruire gli argini dei fiumi. La pietra si armonizza perfettamente con le grandi finestre scure a triplo vetro e con il tetto in lastre di titanio-zinco, collegate mediante il metodo dell’aggraffatura.