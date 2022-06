Come in un film: una casa che sa come osare!

Oggi vi portiamo a Lisbona, in particolare a palazzo Iglesias, un ottimo esempio di come osare, a volte, possa portare all'eccellenza. Spesso, nello stile contemporaneo, si opta per uno stile minimal, per interni con pochi elementi – magari di impatto – si tende, insomma, molte volte ad applicare il famoso principio del grande Mies van der Rohe less is more . In questo interno invece troviamo una sinfonia di elementi, ciascuno frutto di un'attenta scelta progettuale, che si combinano in un mix strepitoso!

Andiamo a vedere da vicino!