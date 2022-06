​Le pareti in cartongesso e l'architettura dell'immaginario

Quanti di noi hanno immaginato, almeno una volta, di poter vivere in una casa dove le pareti si possono liberamente spostare, allungare e accorciare, interpretando così all'istante i nostri desideri e necessità di spazi e di ambienti davvero su misura. Le pareti in cartongesso per molti versi danno corpo a questo genere di desideri. Leggere, economiche e di facile installazione possiedono in tutto e per tutto l'immagine di una solida parete in muratura, con la non trascurabile differenza di poter essere costruite in poco tempo e con un dispendio di energie davvero ridotto. Scopriremo così allora come la casa possa trasformarsi in qualche modo in un allestimento (le pareti in cartongesso sono le regine degli allestimenti), e come gli spazi della quotidianità più domestica possano anche essere interpretati alla stregua di luoghi dell'arte e della rappresentazione in costante divenire. Altrettanto rapidamente, per le loro caratteristiche tecniche, le pareti di cartongesso possono anche essere rimosse, introducendo nel progetto degli spazi architettonici il concetto di reversibilità. Flessibile e reversibile, l'architettura del cartongesso assomiglia così sempre di più alle dinamiche della vita contemporanea, che la elegge a suo sistema costruttivo universale.