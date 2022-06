Una Casa Anni '60 Diventa Moderna (Brescia)

La parola d'ordine qui è: luce! Non ci sono elementi di discontinuità in quest spazio, tutto è fluido e la luce si propaga in modo generoso. Anche il tamponamento che delimita il vano scale si allinea a questo principio, infatti è stato realizzato in vetro, completamente trasparente. Anche in questo ambiente, come all'esterno, troviamo il grigio, che stempera ed equilibra la brillantezza del bianco ottico degli arredi. Il tavolo da pranzo e le sedie, nelle loro linee nette e geometriche, sono molto moderni e si sposano perfettamente con il lampadario dal sapore vintage che rende la zona dedicata alla convivialità un ambiente elegante e perfetto per ricevere ospiti.