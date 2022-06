homify 360°: Pina, una villa con vista mare

Anche oggi la nostra rubrica homify 360° ci porta al mare. Se l'altro ieri ci siamo spinti fino in Brasile, oggi rimaniamo in territorio italiano per andare a sbirciare all'interno di una splendida villa moderna che gode di un panorama mozzafiato. Villa Pina questo il suo nome è stata realizzata dallo Studio dell'architetto Fabio Fantolino che, nel panorama professionale torinese, rappresenta una realtà consolidata e un punto di riferimento riconosciuto per tutto ciò che riguarda il design e la progettazione architettonica. Le fotografie che vedremo a seguito sono state scattate da Fabrizio Carraro, siete pronti a sognare con noi?