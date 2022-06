10 incredibili lampadari per la camera da letto

Evocano tutto il fascino degli splendidi e preziosi capolavori in vetro di Murano, le colorate lampade a sospensione proposte in questo esempio: quasi la rivisitazione, in chiave contemporanea e autoironica di un grande classico, per dare vita a un oggetto allegro e moderno, perfetto non solo come lampadario per la camera da letto, ma anche per aggiungere un pizzico di fantasia in ogni altro ambiente della nostra casa, dalla cucina alla sala da pranzo e perché no, anche in bagno!