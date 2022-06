La camera da letto giapponese

Negozio del Giunco propone anche una variante scura della camera da letto giapponese, per soddisfare le esigenze di tutti. La testata del grande letto in legno è anche elemento decorativo della stanza: i suoi rami intrecciati e incorniciati nella struttura portante, aumentano l'effetto etnico dell'ambiente. Per non appesantire la camera da letto con altre finiture che risulterebbero troppo pesanti in un ambiente così essenziale, l'armadio correlato è liscio e in legno scuro.