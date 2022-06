Viola, lilla e ciclamino per una camera da letto moderna

Bisogna ammettere però che l'esempio visto sopra non è di certo per tutti. Introdurre il lilla e il viola in camera da letto può essere fatto anche in maniera molto più sobria, limitandosi a pochi ma ben scelti complementi d'arredo abbinati tra di loro. Qui ad esempio, vediamo come in una camera degli ospiti le strutture dei due lettini siano in raccordo visuale perfetto con la poltroncina in primo piano.