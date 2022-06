Le 5 cose che non dovrebbero mancare nella camera da letto

SARA || Art Between The Sheets

Un elemento a torto spesso trascurato dai più, è la scelta del copriletto. Forse vi sembrerà un' esagerazione ma è della pura verità che stiamo parlando: il copriletto può davvero fare la differenza nella vostra camera da letto, cambiandone addirittura l'aspetto, se ben coordinato con i colori di pareti e decorazioni. Così una camera da letto semplice può trasformarsi in qualcosa di davvero speciale con il copriletto giusto, proprio come è successo in questa cameretta. Qui vediamo infatti ne vediamo uno dipinto a mano e realizzato seguendo i gusti della committenza, un elemento di vero design made in Italy, personalizzato e perfettamente adatto per i più piccoli, dato che è realizzato senza utilizzare pigmenti chimici dannosi per la salute.