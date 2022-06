Un Piccolo Appartamento Sfruttato al Millimetro a Milano

Il mini appartamento che abbiamo scelto per voi questa settimana si trova a Milano, un progetto di ristrutturazione pensato e adattato in soli 32 m² per rispondere alle esigenze ben determinate dalla committenza:

1. Una camera da letto open space, ma riservata all'occorrenza

2. La valorizzazione della vista delle aperture presenti

3. Una cucina di buone dimensioni

4. Un bagno più funzionale, nonostante le dimensioni davvero limitate.

Impossibile in 32 m² direte voi! Eppure…