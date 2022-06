Terrazzo o balcone: come creare un'oasi in città

Di questo progetto vi abbiamo giù parlato nel nostro Prima&Dopo di qualche settimana fa (per leggere l'articolo per intero potete cliccare qui). Se disponete di un grande spazio all'aperto come questo, vi consigliamo di strutturare il vostro terrazzo in zone: relax, pranzo e, ad esempio, solarium. Essendo questa abitazione situata a Roma, una tettoia che faccia ombra alla zona pranzo sarà necessaria, per evitare che la colazione diventi motivo di ustione. Il progetto è di Formaementis.