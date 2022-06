Piccolo Monolocale di 23 mq: Trucchi e Consigli per Arredare

La prima casa non si scorda mai. Il primo nido, tutto nostro, quello che finalmente dopo tanti sacrifici riusciamo a pagare da soli senza l'aiuto di genitori e parenti. Molto spesso però, il nostro primo stipendio non è mai molto alto e quindi dobbiamo fare i conti con le entrate e scegliere una casa che sì ci piace, ma che soprattutto ci permette di vivere dignitosamente, arrivando a fine mese e magari mettendo da parte anche qualcosa. La prima casa è perciò quasi sempre molto piccola o, se vogliamo dirla in termini giovanili, è proprio un buco . La sfida sta quindi nel riuscire ad organizzare questo buco in maniera pratica e funzionale, senza rinunciare a nulla. 23mq sono proprio pochi, ma oggi andremo a vedere come, anche su una superficie così ristretta, si abbia la possibilità di organizzare una casa di tutto rispetto.