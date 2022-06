homify 360°: il trionfo del minimalismo

L'homify 360° di oggi ci porta in Romagna per guardare da vicino il modernissimo progetto di una villa costruita sulle colline riccionesi. L'abitazione è situata in una zona residenziale ed occupa un lotto di poco più di 1000 mq, godendo della vista del mare in lontananza. Come vedremo, la struttura dell'edificio ha linee contemporanee ed essenziali che sposano alla perfezione le regole del minimal. La villa si staglia sul colle dominandolo ed integrandosi al paesaggio in maniera tutta sua. Chi si trova a guardarla non può che notarla e contemplarne le forme e i lineamenti squadratissimi, eleganti e di grande fascino. Senza prolungarci oltre, vogliamo che siano le immagini a parlare per noi…