Appartamento a Torino Elegante e Funzionale

La cucina è uno spazio decisamente moderno e tecnologico, un ambiente dedicato al cibo da godersi nel massimo del comfort, in cui cucinare dev'essere semplice e piacevole. I piani di lavoro sono ampi, il frigo è doppio e con la macchinetta per il ghiaccio, il forno è posto in alto, posizione ideale per cucinare in sicurezza e comodità. Anche qui, l'occhio progettuale è stato decisamente attento, nulla è sfuggito. La cappa è stata integrata nella parete dalla finitura così particolare che diventa l'elemento principe di questa stanza. Il piano scuro crea uno stacco nella luminosità generale data dagli arredi, riequilibrando il tutto. Interessante la scelta di utilizzare elementi rossi, per dare continuità con la zona giorno.