Unire e separare gli spazi: la penisola cucina

Un blocco monolitico, ma non inaccessibile, anzi: la penisola che vediamo si comporta da vero e proprio tramite tra gli spazi della casa, collegando e collegandosi ad aree diverse. E allora ecco gli spazi ampi, che collegano quelli da dedicare alla preparazione con quelli dedicati a consumare i pasti, ma non solo: servono a ritrovarsi. Ritrovarsi in uno spazio di mezzo, ma non neutro: uno spazio di aggregazione, conviviale nel vero senso della parola. Senza però che la funzionalità passi in secondo piano. Le superfici del piano sono infatti perfette sia per lavorare che per mangiare. L'organizzazione del piano cottura è studiata nei dettagli, così come l'accessibilità in generale e l'organizzazione degli spazi interni in particolare. Una cucina moderna che riprende, rivedendolo e rielaborandolo nel contesto nuovo della casa contemporanea, l'idea di focolare come centro della vita della casa e delle persone che la abitano. Spazio vivo e accessibile, spazio multifunzionale, allo stesso tempo caratterizzato e trasformabile da chi lo abita, grazie al design che ne rende interpretabile l'uso.