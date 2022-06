La camera da letto feng shui

Il Feng Shui si basa sulla creazione di uno spazio di vita armonioso inteso come una sensazione di sicurezza e protezione. La camera da letto deve essere separata dalle altre, niente paura per chi ha un monolocale: potrete impiegare grandi mobili o pareti movibili per separare l'ambiente. Inoltre sarebbe meglio che il luogo del riposo si trovasse lontano dall'ingresso dell'appartamento, possibilmente in una posizione riparata che tenga lontani odori della cucina e rumori dalla stanza del nostro relax.