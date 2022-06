Un Prima & Dopo che lascia senza fiato!

La trasformazione è impressionante! Quello che prima era uno spazio buio, che per questo appariva più piccolo di quanto fosse, ora è un ambiente dove regna la luce. I mobili sono bianchi e lucidi, in questo modo amplificano l'effetto luminoso. L'abbinamento con il piano da lavoro scuro, poi, rende il look della cucina ancora più elegante e sofisticato. Insomma, irriconoscibile!