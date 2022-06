La casetta per gli uccelli: perché averne una in giardino

Avere una casetta per uccelli in giardino, come in terrazzo o in veranda, può risultare molto utile in estate. Si tratta dello stesso principio della lotta biologica utilizzata in agricoltura: alcune specie di volatili, insettivore, possono dare un grande aiuto ad eliminare fastidiosi parassiti, senza l'utilizzo quindi di dannosi prodotti chimici. Così se le zanzare o i moscerini non vi danno pace durante la bella stagione, un'ottima soluzione sarebbe quella di dare rifugio alle rondini, visto che questi animali possono arrivare a cibarsi dalle 2000 alle 14000 larve al giorno. Se nella vostra zona le rondini sono sempre più rare, dovete sapere che c'è un altro animale che può svolgere la loro stessa funzione di spazzini: i pipistrelli! Nonostante l'iniziale diffidenza che si può avere nei loro confronti, questi animaletti possono diventare degli alleati davvero preziosi contro gli insetti e possono trovare rifugio dentro graziose casette di legno, proprio come gli uccellini.

Non pensate però che questa sia materia solo di chi abita la campagna. Come abbiamo detto infatti, anche chi ha semplicemente un terrazzo o un balcone, magari in città, può pensare di sistemare una casetta per uccelli (o pipistrelli! ). La pratica è infatti molto più diffusa di quello che pensiamo nei nostri contesti urbani, dove specialmente a fini igienici, per contenere la proliferazione di piccioni e roditori, viene incoraggiata la nidificazione di determinati rapaci.