L'ex mattatoio rinasce in campus

Oggi ci rechiamo a Roma, e precisamente nel quartiere Testaccio. L'ex mattatoio ha occupato da sempre un'area molto importante per la città e la sua storia è molto antica. L'edificio originale risale al 1888, quando l'Arch. Gioacchino Ersoch fu incaricato di progettare, per via dell'introduzione di nuove norme igieniche per quanto riguardava la mattazione, una struttura che rispondesse alle nuove normative. Il progetto vide all'opera anche l'Ing. Filippo Laccetti a cui si deve un'interessante soluzione per eliminare gli scarti di lavorazione alimentare nel vicino Tevere.

La struttura, quindi, può essere considerata come un reperto dell'archeologia industriale romana ottocentesca. Negli anni Settanta il complesso dell’ex mattatoio venne dismesso, diventando poi una sede per nuove manifestazioni temporanee. Ad oggi, il Comune di Roma ha affidato alcuni padiglioni alla Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma 3.

È stato lo studio Insula a coordinare un intervento di riqualificazione e riorganizzazione del campus universitario all'interno di quest'area. Il progetto è stato estremamente complicato data la delicatezza delle strutture ottocentesche preesistenti e la presenza dei resti dell'antica città di cui il sottosuolo di Roma è ricco.