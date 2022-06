8 Tende per Porta tra Stile, Colore e Funzionalità

Come abbiamo visto in questo Libro delle Idee, le tende per porte e le tende per porte finestre sono molto importanti per proteggere gli ambienti della casa sia dall'esposizione troppo diretta alla luce del sole, che dagli sguardi indiscreti provenienti dall'esterno. Nella selezione delle tende per porta e porta finestra andranno valutati diversi aspetti, a partire dalla posizione della porta e dall'ambiente in cui si trova. Altro aspetto rilevante è quello che riguarda la selezione dei materiali più adatti e dei colori delle tende per porta finestra. Alle classiche tende in tessuto, infatti, esistono alternative altrettanto efficaci da un punto di vista funzionale, e valida anche da quello estetico e decorativo. Le tende a pacchetto con tela oppure le tende a fili di materiali come la plastica, infatti, rappresentano delle alternative da esplorare in base alle esigenze dello spazio in cui le tende per porte finestre devono inserirsi. I colori possono essere quelli tenui e classici delle tende in cotone, oppure quelli più accesi e vivaci di materiali come la seta o il pvc. L'importante è, in ogni caso, che le tende siano in grado di filtrare la luce del sole in maniera efficace e di costituire una decorazione anche dal punto di vista estetico.