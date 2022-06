Il pavimento e l'altalena

Il bagno è sicuramente l'ambiente dai tratti più contemporanei di tutta la casa, divertente è la scelta di utilizzare varie piantine come elementi di arredo per dare colore all'ambiente principalmente bianco con rifiniture in grigio. Interessante notare come la vasca non stacchi con il resto delle piastrelle a mosaico bianche, ma si riconosca solo grazie all'inserimento di tasselli più scuri nella zona doccia.